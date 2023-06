Cantante Yeison Jiménez terminó su bachillerato en detención domiciliaria

En una entrevista con Laura Acuña, el intérprete de ‘Mujeriego’ reveló su secreto mejor guardado, pues nadie sabía que el artista se graduó del colegio teniendo casa por cárcel.

Lea también: El padre Walter se despidió de MasterChef: la ausencia de una salsa en su plato causó su eliminación

Aún era menor de edad cuando cometió un hecho que no quiso revelar, pero que aseguró que no era nada bueno y que le causó durante siete meses, la condición penal que solo le permitía salir de su casa a ir a estudiar.

Yeison, contó que en medio del caos que vivía se propuso una meta de ser el mejor para cambiar su camino y seguir adelante. Además, manifestó que este hecho que no suele hablar con nadie, se dio por el lugar en el que vivía, pues todo lo que pasaba allí era malo.

“Realmente lo que pasó, amor, es que yo estaba viviendo en un sitio y un lugar donde todo lo que pasaba era malo y yo no era la excepción. A mí me permeó eso y es normal (…) hay veces donde ser el malo es la opción si no no sobrevives (…) así me tocó a mí hasta que la embarré y me fui a la madre”.

Le puede interesar: El diminuto bikini que lució Carolina Cruz dejó boquiabierto a más de uno

Jiménez, pensó que no llegaría vivo a los 25 años, ya que todos sus amigos de la infancia murieron por estar metido en malos pasos y recuerda que cuando cumplió esa edad hizo una fiesta de cumpleaños por todo lo alto.

Finalmente, se cambió de colegio y se graduó con el mejor Icfes gracias a que el rector confidencialmente era de su pueblo y le dio “media oportunidad” confiando en que quería enderezar su vida.