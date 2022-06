Cantantes Jessi Uribe y Paola Jara no descartan tener hijos en el futuro

Luego de un matrimonio, las preguntas acerca de los hijos son de las primeras que escuchan una pareja de recién casados. En esta caso, son Jessi Uribe y Paola Jara, quienes contrajeron nupcias el pasado 14 de mayo, los que están en medio de estos interrogantes.

Pese a que durante su relación amorosa que duró más de 2 años antes de casarse, Paola Jara y Jessi Uribe ya habían respondido al cuestionamiento de si tendrán o no hijos, a lo que la artista paisa dijo que lo consideraba una responsabilidad bastante grande, pero no descartó la posibilidad diciendo: "prefiero no dar un 'no' rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé".

Frente a este hecho, hace ya un tiempo Jessi Uribe aclaró que entendía y respetaba que Paola Jara "no quisiera ser mamá" o no por el momento, sin embargo, en una entrevista que le realizaron recientemente, dijo que la idea de tener hijos en este momento está sobre la mesa, es decir, que solo es decisión de su esposa, pues aunque él ya tenga cuatro hijos producto de su anterior relación amorosa, "está listo" para volver a ser padre, si eso es lo que quiere la cantante paisa.

"Tengo 4 hijos, pero si ella quiere, estoy listo. (Será) cuando Dios quiera", aseguró Jessi Uribe.

Cabe resaltar, que Luna, Sara, Roy y Alan, los hijos que Jessi Uribe tuvo con su exesposa Sandra Barrios, tienen una buena relación con Paola Jara, pues en varias ocasiones se les ha visto compartiendo en familia.

