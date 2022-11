Cantantes que compartieron con Paola Jara aseguran que ella "es pedante y soberbia"

Paola Jara es una cantante de música popular conocida a lo largo y ancho de Colombia por su talento, mismo que también la ha llevado a ser reconocida fuera del país, pues para muchos sus canciones y carrera artística es digna de admirar.

De interés: Pilar Castaño, la 'gurú' de la moda vuelve al altar a sus 71 años

Recientemente, la actual esposa de Jessi Uribe ofreció un concierto en Chile, lugar donde sus seguidores pudieron disfrutar de su show musical, no obstante, antes de la esperada presentación, una artista llamada Luisa Chara fue la encargada de poner al público en ambiente, pero cuando estaba interpretando su tercer canción, un hecho con el equipo de trabajo de Paola Jara la entristeció.

De acuerdo al relato de la joven, de un momento a otro llegaron los del staff de Paola pidiendo de manera poco cortes que se bajara del escenario, ya que era el momento de la artista principal y aunque Luisa Chara, la telonera, recalcó que ella no era una cantante reconocida, pero esto no la hacía desmerecedora de respeto como cualquier otra persona.

"Ya iba por mi tercera canción, todo bacano, todo chévere y a la mitad de la canción me di cuenta que me apagaron la música, las luces, o sea, me pararon el show y de pronto comenzó a llegar todo el staff de Paola Jara. Me empezaron a decir como permiso que va a venir Paola Jara, quítese" indicó.