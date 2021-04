Cara Delevingne confesó que le costó reconocer su bisexualidad

Años atrás, Cara Delevingne se convirtió en una de las modelos más famosas de la industria de la moda, debido a su belleza y talento para posar frente a la cámara. La joven fue el rostro de distintas marcas y se catapultó a la fama por sus rasgos físicos.

Además de despedirse de esta carrera en las pasarelas, la celebridad llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales, el año pasado, luego de revelar que se definía como una persona pansexual. Delevingne habló un poco de sus pensamientos y de las etiquetas que borró de su vida para conseguir una aceptación personal completa.

Recientemente, la ahora actriz se ha referido sobre su autodefinición y el complicado camino que ha tenido que vivir para alcanzar este punto de aceptación propia que ha buscado por mucho tiempo. Durante un diálogo con el podcast Good, de Gwyneth Paltrow, hizo una fuerte confesión de su adolescencia y lo difícil que fue para ella entender su sexualidad.

De acuerdo con lo que expresó en este espacio, cuando era más joven fue “bastante homofóbica” por el entorno conservador en el que creció y el tipo de ambiente que la rodeaba. La exmodelo puntualizó que esto se debía a que no conocía a nadie homosexual y no sabía que era una posibilidad real, por lo que no se daba cuenta de lo mal que pensaba en ese entonces.

“La idea de tener una pareja del mismo sexo me asqueaba. Pensaba: ‘Oh, Dios mío, yo nunca seré así, es asqueroso”, reveló la artista, mientras enfatizaba en lo crudas que fueros las situaciones personales que vivió tiempo después de que se dio cuenta que no era heterosexual.

“Asocio las depresiones fuertes y los pensamientos suicidas que he tenido a lo largo de mi vida a esto porque me sentía enormemente avergonzada de ser así. Aunque en realidad es algo de mí que ahora amo y acepto”, agregó Cara Delevingne sobre este proceso que vivió y que le costó aceptar de forma personal.

La actriz señala que actualmente, a veces, tiene pensamientos de este estilo, donde se cuestiona por no ser heterosexual. Sin embargo, a pesar de que lo siente como algo complicado, la joven se ha mostrado libre con su sexualidad y las parejas que ha tenido.

“Hay una parte de mí que dice: ‘Oh, ojalá fuera heterosexual’. Todavía hay algo de eso. Es realmente complicado”, dijo.