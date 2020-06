Cara Delevingne se declaró pansexual

La actriz, cantante y modelo británica, Cara Delevingne, aseguró en una reciente entrevista que se identifica como una mujer pansexual, es decir, que puede sentir una atracción sexual o sentimental hacia cualquier individuo independientemente de su género o sexo.

"Siempre permaneceré, creo, como pansexual... Me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona", expresó para Variety.

La protagonista de la serie 'Paper Towns' también resaltó que tuvo que deshacerse de las etiquetas para continuar su camino hacia la aceptación propia: "La cosa conmigo ha cambiado mucho... Me siento diferente todo el tiempo. Algunos días me siento más femenina. Algunos días me siento más como un hombre".

Es de recordar que, a principios de mayo se conoció que la modelo y la actriz Ashley Benson habían terminado su relación después de dos años de estar juntas. Previamente, Delevingne había salido con la cantante estadounidense, St. Vincent. También sostuvo un romance con la actriz Michelle Rodríguez.

Cara Delevingne saltó a la fama como modelo, convirtiéndose en una de las más populares y mejor pagas. Sin embargo, años después decidió ejercer su verdadera pasión: la actuación. Hasta el momento ha participado en series y películas como 'Ciudades de papel' (2015), 'Escuadrón suicida' (2016), 'Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas' (2017), la serie 'Carnival Row' (2019).