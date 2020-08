Cardi B lanzó video de WAP y sorprendió participación de Rosalía y Kylie Jenner

La popular rapera Cardi B lanzó el video musical de 'WAP', tema que realizó en colaboración con su colega, Megan Thee Stallion. Y, para sorpresa de sus fanáticos, la pieza audiovisual contó con la participación de celebridades como la cantante española Rosalía y la empresaria y estrella de televisión, Kylie Jenner.

Es de mencionar que, ambas mujeres están en la cima de su éxito. Por un lado, Rosalía es uno de los fenómenos musicales del momento tras el lanzamiento de su álbum 'El mal querer' en noviembre de 2018. Desde entonces ha sido galardonada por su música en varias oportunidades y ha colaborado con colegas como J Balvin, Ozuna y Travis Scott - expareja de Kylie Jenner - en el remix de 'Highest in the Room' y la canción 'TKN'.

Por su lado, Kylie ha construido todo un imperio con su marca de maquillaje Kylie Cosmetics, y forma parte del exitoso reality de televisión 'Keeping Up with the Kardashians' al lado de sus famosas hermanas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, además de Kendall Jenner y su madre Kris Jenner.