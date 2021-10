Carla Giraldo, blanco de críticas por declararse machista y feminista

Carla Giraldo, que se ha destacado por su talento en la cocina de MasterChef Celebrity, donde es una de las finalistas, y además favorita a ganarse este reality, ha causado también controversias en las que normalmente se ha visto envueltas por diversos comentarios con la comediante y también participante Liss Pereira.

Sin embargo, en recientes declaraciones, la artista también mencionó que no solo con Pereira ha tenido altercados, ya que en una prueba, donde quiso ayudar a Endry Cardeño, Carla contó que fuera de cámaras habían tenido una fuerte discrepancia por una salsa, que no habría favorecido a la también actriz, a que tuviera mejores calificaciones por parte de los jurados.

"Fui súper grosera. Se me salió el Carla que nunca se me había salido en MasterChef. Salimos del set y yo me regué como una verdulera", fueron las eufóricas palabras de Giraldo contra Cardeño, por no haber dicho que ella había sido la que le había recomendado no presentar esa salsa.

Carla Giraldo, machista pero feminista

Por otra parte, la paisa nuevamente se convirtió en blanco de críticas por parte de sus seguidores, luego de que en un video publicado, sobre una entrevista que dio a Diva Rebeca, le preguntaran si ella se consideraba feminista a lo que ella fue muy enfática con su respuesta.

"Yo soy machista, pero también soy feminista. Yo soy de las dos, en muchos aspectos de la vida soy muy machista", comenzó relatando, y además añadió que "Si eres una muy buena mujer, tienes que atender bien a tu esposo. Aunque esto no signifique que seas sumisa y lo hagas todo el tiempo, pero si hay que ser atentas y cariñosas", puntualizó, defendiendo el actuar de los dos géneros.

Esto desató una ola de comentarios de internautas en redes sociales, donde muchos manifestaron que no se podía "declarar cuando no se tiene claro los términos feministas", pero no todo fue malo, otros de ellos defendieron sus posturas, diciendo que "me parece que sea muy imparcial, ¡Bien por Carla!", declararon.