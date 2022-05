Carla Giraldo en MasterChef: tras solo segundos de volver le peleó a Tatán Mejía

MasterChef Celebrity se ha convertido en el reality de cocina más querido por los colombianos, los concursantes del programa despiertan en los espectadores odios y amores en todas las temporadas que se han emitido.

Una de las concursantes más polémicas del 2021 fue Carla Giraldo, quien además ganó el concurso, sin embargo, no fue muy apreciada por el público en general por muchas actitudes y discusiones que protagonizó en medio del reality.

Puede ver: Maleja Restrepo no aguantó y estalló por besadera y coquetería de Tatán Mejía en MasterChef

Ahora en esta temporada del 2022 llega a la cocina, pero como ayudante de los jurados, sin embargo, su llegada no fue la más amable con los concursantes, sobre todo con Tatán Mejía.

En el reto de este lunes, Carla Giraldo llega a la cocina de MasterChef como ayudante de los jurados.

Sin embargo, al entrar al set, Tatán quiso saludarla de pico en la mejilla, pero recibió de su parte un paso hacía atrás esquivando sus intenciones.

“A mí no me bese”, le dijo Carla con un tono no muy amable.

Lea también: MasterChef: La respuesta de Isabella Santiago que desató críticas de Jorge Rausch

Posteriormente Tatán refleja con su cara la sorpresa y lo incomodo que resultó el momento.

Pues antes de que él se acercara a saludarla, Carla había abrazado a Natalia Ramírez.

La visita de Carla Giraldo no agradó mucho a los seguidores