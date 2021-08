Carla Giraldo le envió un fuerte mensaje a Frank Martínez

Carla Giraldo y su mensaje de odio hacia Frank Martínez

Contrario a lo manifestado por Liss Pereira y Diego Camargo, Carla Giraldo no se guardó nada y fue mordaz con el flaco Frank Martínez.

“Así es el juego y entre más amigos más claridad… chicas a cocinar, es nuestra oportunidad de sacar a Frank”, dijo Carla.

Igual que Carla Giraldo, Marbelle se mostró molesta por la continuidad de Frank y dijo que “ojalá” en el reto de eliminación lo dejen cocinar solo.

Frente a lo dicho por Carla Giraldo y Marbelle, Frank dijo que se aferra a sus opciones de seguir en la competencia.

“No me choca el reto y si me voy pues pasé del putas. Quiero dar la pelea hasta el último momento a ver qué pasa. En el juego puede haber muchas sorpresas y estoy aferrado a que puede pasar una”, dijo.