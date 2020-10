Carla Giraldo reveló que se ha sentido discriminada en la televisión por su peso

Carla Giraldo ha despertado toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales con algunas publicaciones donde deja ver su lado más sensual y la evidente belleza que tiene. De igual manera, la famosa actriz ha ganado reconocimiento por su talento ante las cámaras y la participación que ha realizado en grandes producciones.

Recientemente, la artista, que días atrás conquistó a sus fans con una atractiva foto semidesnuda, concedió una entrevista a un medio nacional donde habló de su peso y los problemas que le ha causado a la hora de postularse para diferentes producciones. En sus declaraciones, Giraldo tocó el tema de los estereotipos y las respuestas que le han dado al querer interpretar algunos papeles.

En diálogo con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la artista afirmó que se ha enfrentado a algunos líos y obstáculos en la industria de la televisión por su peso. Giraldo señaló que en muchas ocasiones integrantes de producciones le han dicho que no la contratan porque está “gorda”.

“Muchas veces me dicen: ‘No te podemos contratar porque estás gorda, porque estás subida de peso’”, dijo la colombiana al tocar este tema.

Carla expresó que hay personas han sido “cueles” y pasadas con ella por el detalle del físico, e incluso añadió en sus declaraciones que han llegado a “barrer el piso” con ella por la razón de que tiene unos kilitos de más.

“No crean que a mí me dan personajes cada vez que quiero. Acá cuesta. Me he sentido discriminada por, a veces, estar bien conmigo”, aseguró la celebridad, agregando que las críticas también las recibe en redes sociales y las plataformas digitales.

La actriz dice que en momentos, cuando sube una fotografía, ha sido centro de comentarios despectivos como “uy, pero te has alimentado”, que al final ya no le afectan ni importan.

Carla Giraldo habló de la última foto que publicó y enfatizó en que es consciente de que ella causa revuelo desde hace mucho tiempo por estos contenidos, pues en el pasado fue una de las primeras celebridades en posar con poca ropa para revistas como SoHo y DonJuan.