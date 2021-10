MasterChef Celebrity sigue dando de qué hablar tras presentar una de las temporadas más comentadas y famosas hasta el momento. Cada capítulo acerca a los televidentes a una esperada final, donde cuatro de los competidores lucharán por el anhelado premio que se le otorgará al mejor cocinero de esta edición.

En medio del auge que ha tomado el reality entre el público colombiano, algunos de los participantes han aprovechado las plataformas digitales para hablar sobre la competencia, los ‘rayes’ que se generaron en el camino y las estrategias que se utilizaron para avanzar a la final.

Recientemente, Carla Giraldo, la primera finalista de esta temporada, concedió una entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez, donde se destapó por completo sobre este proyecto y las situaciones que se han presentado entorno a ello.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el diálogo, la actriz quiso contar por qué entró a MasterChef Celebrity en este momento de su vida, destacando lo mucho que “ama” el formato por el estilo y ambiente que se vive en el set. Al momento de recibir la invitación no dudó en aceptar y disfrutar de esta experiencia.

No obstante, la artista quiso referirse a los conflictos que tuvo con Liss Pereira desde el inicio, revelando que todo inició por una “trampa” que cometió la comediante en uno de los retos. El ambiente se puso denso y ambas se enfrentaron por la diferencia de carácter y personalidad que tienen.

Giraldo enfatizó en que siempre se mostró como era y, aunque no le gusta mucho como se ve en momentos del programa, no se arrepiente de haber ido a MasterChef Celebrity en esta ocasión, pues nunca existió ningún tipo de rosca.

“Yo no me arrepiento de haber ido a MasterChef, respeto el formato y creo que si hay un lugar donde no hay rosca por ningún lado es ahí. No hay manera de penetrar a nadie fuera del set”, afirmó la colombiana con seriedad.

Carla se centró en que siempre se mostró como era durante este proyecto, por lo que disfruta que la gente la conozca en muchas de sus facetas y vea todo lo que puede brindar al ser tan directa y sincera.

“Yo soy así, esa es Carla Giraldo (…) me parece del pu%&. No me gusta mucho la imagen que se llevan de mí, pero lo bueno es que la imagen la puedes cambiar. Hay cosas que no se cambian, como la personalidad, y mi personalidad es única y no la cambio por nada”, agregó.