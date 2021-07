Carla Giraldo se disculpó con Liss Pereira tras pelea en MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se ha llevado la atención del público no solo por el talento que han demostrado los nuevos participantes en la cocina, sino por una que otra polémica en la que se han visto envueltos varios famosos. Una de las más comentadas sin duda ha sido la que existió entre Carla Giraldo y Liss Pereira.

Durante una reciente transmisión en vivo en la que estuvo Claudia Bahamón junto a Catalina Maya, Marbelle, Viña Machado y Carla Giraldo, grupo que las famosas autodenominan 'las 4 babys', varios detalles con relación a la convivencia del reality salieron a la luz.

En medio del la transmisión que se dio a través de Instagram Carla comentó que se arrepintió de una discusión que tuvo con la comediante.

"Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar", expresó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuanto admitió que cometió un error al referirse en aquella discusión al hijo de Liss Pereira. "Sí me parece la cag*** mencionar a los hijos de Liss. Pido disculpas por haberme metido con su hijo, si así lo sintió. Yo no lo vi así", expresó Giraldo.

Cabe resaltar que la actriz se refirió al episodio en el que comentó que nadie debería ayudar a sus compañeros en la cocina, ya que se trataba de una competencia individual. En aquel entonces, Carla le dijo a la comediante: "¿El ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?".

Con respecto a cuando acusó a Liss de hacer trampa en el reality de culinaria, Carla Giraldo mantuvo en firme que no estuvo de acuerdo con que la comediante, según ella, no levantara las manos cuando Claudia Bahamón dio la orden y continuó condimentando.

"Con ella tuve el problema que tuve y ella sabe por qué lo tuve. Ella se ve muy honesta en el programa y me gustaría que dijera por qué se rompió nuestra relación", concluyó la también modelo.