Carla Giraldo se quebró al hablar de su adopción e infancia en MasterChef

En al noche de este sábado MasterChef Celebrity tuvo uno de los episodios más conmovedores y que desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Participantes como Frank Martínez, Liss Pereira, Diego Camargo, entre otros, conmovieron a los televidentes al hablar de su vida familiar a partir de una nueva caja misteriosa.

Sin embargo, Carla Giraldo fue una de las famosas que más removió los sentimientos de usuarios en redes sociales al contar algunos detalles de su pasado.

En cuanto los jurados dieron la señal para que los participantes hicieran un plato que recordara a su familia, Carla se quebró. "No existe un planto en mi cabeza, lo busco y lo busco y no doy… Desde que nací tuve muchas ausencias y sufrí de muchos abandonos", dijo inicialmente la actriz. Posterior a eso, agregó: "Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona".

Al ver la conmovedora situación, Marbelle fue a la estación de la actriz para animarla e intentar consolarla. En ese instante, Carla Giraldo volvió a ponerse de pie y expresó sentirse identificada con el plato de Viña Machado. "Mi papá me hacía una sopa de guineo... de vez en cuando", concluyó.