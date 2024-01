En el vídeo, Carla señaló, "buenos abdominales, ¿no?", mientras Cristina Hurtado, curiosa, pidió ver la foto en los expedientes. Al examinar la imagen, exclamó, "Es el man, no está mejor que mi marido, obviamente. No pasa nada". La sorpresa llegó cuando Carla soltó un comentario picante: "Yo tampoco aguantaría que él se encerrara en esta casa con unas mujeres, así como estás". Cristina le señaló otra foto y le dijo, "Es el que te gusta". Ante esto, la ganadora de MasterChef Celebrity 2022, exclamó sorprendida, "¿Será que la embarramos no entrando a la casa? Yo creo que mejor me quedo como presentadora contigo".

Tras las revelaciones de las presentadoras, los internautas expresaron su emoción e intriga mediante los comentarios, asegurando que no pueden esperar para conocer quienes serán los demás participantes de la casa más polémica de la televisión.