Carla Giraldo y el porqué vivió en un centro de rehabilitación tras ser Lolita

“Tuve vivienda gratis gracias a la fundación en un lugar maravilloso donde se portaron muy bien conmigo”, contó.

De ahí entonces, según Carla, vinieron una serie de chismes sobre su vida privada al relacionarla con consumo de drogas.

“Luego empezaron los chismes sobre una supuesta drogadicción. Yo realmente no me estaba recuperando de nada en particular... me estaba recuperando de la soledad, del no tener a nadie a mi lado y sentirme sola”, agregó.

A los 16 años, Carla Giraldo -según ella misma- por fin pudo firmar su primer contrato sin tutoría de un adulto y retomó su carrera profesional.