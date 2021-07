Carla Giraldo y la canción para 'La Machado' tras su salida de MasterChef

Cada fin de semana llega un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity que hace que muchos de sus personajes sean tendencia en redes sociales y la polémica, más allá de sus platos, ha estado de por medio entre los comentarios de los televidentes.

La nueva temporada sin duda ha estado llena de picante por la convivencia entre los nuevos competidores, la más comentada tal vez ha tenido que ver con Liss Pereira y Carla Giraldo, quienes dejaron sin palabras a muchos por su trabajo en pareja y demostrar su profesionalismo.

Alicia Machado también despertó varias reacciones entre los seguidores del reality por su particular personalidad, lo que la llevó a ganarse el cariño y también el odio de muchos. Así las cosas, tras su salida de la competición junto a Lucho Díaz en el más reciente capítulo, los usuarios de las redes sociales no tardaron en interrogar a los famosos por su convivencia con la ex Miss Universo.

La actriz y empresaria Carla Giraldo es una de las famosas que se ha destacado por ser activa en sus redes sociales y responder algunas dudas con respecto a la competencia, por lo que en sus más recientes publicaciones abrió un espacio en su cuenta de Instagram de 'preguntas y respuestas' y dejó en claro que respondería a las dudas con canciones.

Entre tanto, sus seguidores no tardaron en preguntarle qué canción le dedicaría a la ex reina de belleza Alicia Machado, con quien se dijo que no tenía una buena relación.

Por su parte Carla escogió la reconocida canción ‘Girl On Fire’ de la cantante, compositora y productora estadounidense Alicia Keys, específicamente en el fragmento "Esta chica está en llamas, ella está caminando sobre fuego", con el que despejó las dudas sobre su controvertida convivencia.