Carlos Ramos, 'el cirujano de las barbies', cuestionó fuertemente a Jessica Cediel

El mediático caso de Jessica Cediel contra su excirujano Martin Carrillo, a quien la presentadora bogotana culpa de haberle inyectado biopolímeros en sus glúteos sin su consentimiento, sigue dando de qué hablar, pues después de que se conoció que ella no iba a recibir dinero del presunto culpable y de que el medico no pagará los 48 meses de cárcel, sino que quedará en libertad y deberá cumplir con algunos compromisos con la justicia colombiana, algunos famosos e internautas se han referido al tema.

Entre los que dejaron su opinión al respecto estuvo la actriz Natasha Klauss, quien dejó muy claro que cada uno debería hacerse responsable por sus acciones, en lugar de seguir victimizándose y "dañando" la imagen de alguien. Asimismo, otro de los que quiso hablar al respecto fue el cirujano estético Carlos Ramos, de quien se conoce en el pasado operó a Karol G y a Yina Calderón.

De acuerdo al también conocido como 'el cirujano de las barbies', Jessica Cediel no está siendo sincera con sus declaraciones, pues según él, la bogotana quiere 'ver hundido' a Martín Carrillo y aunque dijo que ya no quiere su dinero, él no le cree nada y piensa que ella le quiere "meter los dedos a la boca" a sus seguidores.

"Después que lo vuelve mier… mediáticamente, profesionalmente, moralmente entre otras, que no descansó hasta lograrlo ahora quiere meternos los dedos a la boca como si fuésemos estúp…" escribió.

Asimismo, en su publicación Carlos Ramos también dio a entender que ella no es tan buena persona como aparenta.

