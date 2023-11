Recientemente, se difundió la información de que el actor habría sido diagnosticado con cáncer de próstata y que se encontraba sometiéndose a tratamientos de radioterapia. Estos informes llevaron a la preocupación de sus seguidores y a expresiones de solidaridad por parte de quienes conocen y admiran al artista.

No obstante, en una entrevista con el medio peruano 'América Hoy', Carlos Villagrán desmintió rotundamente estas afirmaciones. "Estoy perfectamente, feliz de la vida", declaró el actor. Confirmó que fue sometido a una operación, pero no reveló detalles sobre la condición específica que llevó a la intervención médica. "No es nada de lo que tuve. Me hicieron unas radiaciones de lo más bajito, no me trajeron ninguna consecuencia. Incluso hoy estoy debutando en California, donde está Disneylandia", agregó.

