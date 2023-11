Carlos Villagrán 'Kiko' reveló que le diagnosticaron cáncer de próstata

En las últimas horas el comediante mexicano Carlos Villagrán más conocido como 'Kiko', recordado por su personaje en El Chavo del 8 y Chespirito, reveló que recientemente fue operado luego de ser diagnosticado con cáncer de próstata.

"Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios", indicó a medios de comunicación mexicanos.

Asimismo, Villagrán reconoció no estar preparado para enfrentar un problema de salud de esta magnitud: "Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé”.

El reconocido actor , de 79 años de edad, también dio a conocer que tiene temor de hacer su testamento, reconociendo que tiene algunos reparos gracias a algunas de sus creencias.

“Tengo miedo a hacer mi testamento por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más".

Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, Vanesa Villagrán una de las hijas del comediante, habló abiertamente del cáncer de mama que superó.

La influenciadora, de 40 años de edad, en agosto pasado tuvo su última quimioterapia que la dejó sin pelo. Mientras lo reveló, se quitó la peluca y mostró su cabeza rapada, en la apenas estaba empezando a crecer cabello.

“La peluca la uso porque me hace sentir que soy yo y me siento más bonita, pero les quiero decir que sí se puede, que le echen ganas, que la actitud lo es todo”, aseguró.