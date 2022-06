Carlos Vives dice que Shakira "está triste" por su separación con Piqué

Carlos Vives revela cómo se encuentra Shakira después de su separación

No obstante, unas recientes fotografías daban cuenta que Shakira estaría atravesando un momento difícil y ahora ha sido Carlos Vives quien ha contado cómo atraviesa esta situación la barranquillera.

"Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste...sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa", dijo el cantante en una entrevista para Europa Press.

Al ser interrogado sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista -uno de los más fuertes rumores- Vives expresó que dudaba que esto fuera cierto y expresó la percepción que tiene del deportista.

"No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", agregó.

Sobre la relación que mantiene con Shakira, el cantante destacó sus cualidades como artista y como persona. “Fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista”, enfatizó.