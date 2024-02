Carlos Vives, incluso, cita al diccionario de la Real Academia Española (RAE), que en efecto reconoce al verbo 'mondar' y lo define así: "1. Quitar la cáscara a las frutas, la corteza o piel a los tubérculos, o la vaina a las legumbres. 2. Limpiar algo quitándole lo que está adherido a ello o metido entre sus partes. 3. Cortar o quitar las ramas u hojas secas o superfluas de un vegetal. 4. Cortar a alguien el pelo.

Además, tiene una dedicatoria al Junior, el equipo de Barranquilla: Se va a caer, se va a caer, se va caer esta mondá / Se va a caer, se va a caer, que viva el Junior tu papá".

Esta es la letra completa:

Hay palabras del idioma que se han hecho a mala fama

Y aunque la justicia aclama las llaman vulgaridad.

Es el caso de una de ellas, la que mientan con más ganas

Pa’ lo bueno y pa’ las malas y esa palabra es 'mondar'.

Es 'mondar', es monda',

Esa palabra es monda'

Es 'mondar', es monda'.

Y se los voy a explicar.

Me perdonan mis amigos, con tamaños pensamientos

Si ya está en un documento de la Academia Real.

Que es diáfana y absoluta y en lo claro no hay disputa

Quitar la piel a una fruta y entonces eso es pela’

Eso es 'mondar', eso es monda'

Que significa pelar.

Eso es 'mondar', eso es monda'

Que significa pelar.

Y con ustedes, el Elvis Cienaguero

Y si la suerte no te quiere querer

y si la moto no te quiere arrancar

Y si el vecino no deja de joder

Sigue pa’lante y dile que eso es mondá

Cuando la gente te vuelve a sorprender

Porque algo bueno te tenía que pasar

Si te parece que no hay nada mejor,

entonces dile que eso es la mondá

Ay cuándo será que el amor vendrá

Y alumbre las almas de la humanidad

Ay cuándo será, rezaba Velilla

Ay Dios mío qué lenguas hay en Barranquilla.

Desde la vía 40, Coro de Marimondas León Caridi, Barrio Abajo, Barranquilla.

Se va a caer, se va a caer, se va caer esta mondá.

Se va a caer, se va a caer, que viva el Junior tu papá.

Ya se han dicho tantas cosas de esta palabra confesa

Dizque venía de “mondieu” que exclamaban las francesas

Y en verdad es de Castilla y significa pelar

Y es que ya no hay nada igual pal estrés y el descontento que gritar: ¡Eso es mondar!, con total convencimiento.

Es 'mondar', es monda'

Esa palabra es monda'

Es 'mondar', es monda'

Esa palabra es mondá

Y si el que tiene ya no quiere entender

Y si el que mata no deja de matar

Y si el que miente no deja de mentir

Sigue pa’lante y dile que eso es mondar

Y si el equipo no le pone pasión

Cuando el político te vuelve a robar

Y si no bailan esta bella canción

Entonces dice que no valen mondá

Ay qué culpa tengo yo de comer abecedario

Si vengo del español, pero nacido samario.

Ay qué culpa tengo yo, que a mí me quiera la gente

Si con ellos soy feliz, hasta debajo de un puente.

Esa palabra es mondar,

Esa palabra es mondar,

¡Y qué viva el Carnaval!

¡Tú sí hablas mondá!