Carlos Vives pide “no perder la alegría” aunque no gane la Selección Colombia

El cantante y artista samario Carlos Vives hizo un llamado a los colombianos para apoyar a la Selección Colombia, gane o pierda, luego de la derrota del equipo nacional 1-0 ante Argentina.

Vives dijo que aunque le dio tristeza que perdieran, aseguró que el fútbol es para ser felices y no para crear discordias.

"Por supuesto, como colombiano sufro ver a mi equipo que no logra hacer el gol... Me da tristeza que perdamos”, dijo el artista en RCN Radio.

Agregó que “no sé qué hay, pero lo que no puede producir ganemos o triunfemos son los excesos”, pues aseguró que odiarse por este tipo de derrotas, no es la solución.

"Soy criado en un fútbol familiar, en un fútbol pacifico... Creo que como colombianos debemos entender el mensaje, no solo futbolístico, sino como colombianos, es aprender a reaccionar ante las cosas (...) Que si ganamos o perdemos, tenemos que darle valor a todo”, sostuvo.

Lea también: “Te la dedico”: La nueva producción que llega a las noches del Canal RCN

También menciono la despedida del Pibe Valderrama en 2004, en el que estuvo presente el artista colombiano que, entre risas, recordó que "era el único que no era futbolista profesional y al único que criticaron por botar un gol".