Carlos Vives y su esposa cuentan la terrible crisis económica que vivieron hace unos años

El reconocido cantante colombiano, Carlos Vives, y su esposa Claudia Elena Vásquez contaron en medio de una entrevista la difícil situación que tuvieron que enfrentar cuando el artista tuvo problemas con la disquera.

El intérprete de ‘Currambera’ comentó que hubo un periodo de su carrera en la que dejó de producir música nueva por inconvenientes con su casa productora EMI y este bache los dejó mal financieramente, todo por falta de administración.

La esposa del samario mencionó: “Carlos tiene un talento impresionante, pero en ese momento no había un equipo de trabajo que lo rodeara, desde la parte administrativa. Yo soy ingeniera química. Yo estaba en otra industria, yo trabajaba en la industria de la perfumería”, contó en el programa “Algo personal”.

Por lo anterior, la compañera de vida del artista admitió que todo pasó 10 años atrás y estaban en bancarrota; “pasamos una situación económica difícil. Hace 10 años no teníamos con qué pagar los servicios públicos en la casa”.

Por este grave suceso, la compañera sentimental impulsó a Carlos Vives para volver a la música, a sus orígenes que lo vieron brillar en Colombia y fue en ese momento, hace 8 años, cuando el samario volvió a su tierra natal para inspirarse.

De este pequeño desdén de la vida, el cantautor escribió canciones como: ‘Volví a nacer’, ‘La foto de los dos’, ‘Bailar contigo’ y así volvió a la industria musical y salieron de ese percance que no los dejaba conciliar el sueño.

“Todo se disolvió, se acabó. EMI, que era mi disquera en ese momento, me decía que musicalmente no iba para ninguna parte. Se acabó todo, pero yo seguí trabajando en Bogotá, haciendo de todo. Había que sobrevivir. Si había que disfrazarse para recibir los domingos a los niños yo me disfrazaba para recibir a los niños en un restaurante familiar que tenemos”, recordó Vives.

El intérprete se reinventó e hico colaboraciones con varios artistas como: Black Eyed Peas, Cholo Valderrama, Milly Quezada, Pedro Capó, Katie James, Dread Mar I, Kany García, Chocquibtown, Fito Páez para llevar su voz a otros géneros que se mezclan con la cumbia o cumbiana como él mismo lo llama.