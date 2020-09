Carlos Vives y su pelea con Silvestre Dangond: estos son los detalles

Carlos Vives se convirtió en tendencia en las redes sociales ya que recientemente reveló las razones de su enojo con el cantante Silvestre Dangond.

El artista se sinceró en una reciente entrevista que le hicieron en España y contó que el guajiro llamó a su productor y a sus músicos para la elaboración de su álbum sin consultarle o tan siquiera invitarlo.

Lee también: ¡Montañero! Andy Rivera respondió a quienes lo quieren insultar así

Por esa razón, el periodista Víctor Sánchez Rincones le interrogó si le molestaba que se acercaran a su equipo de trabajo. A lo que sin tapujo respondió: “¿Y que no me inviten a mí? Claro, porque si buscan lo mío, deben de buscarme a mí. Me hubiese fascinado que lo hiciera. Me chocó que no me tuviera en cuenta, pero sí invitó a todo mi equipo de trabajo, porque yo antes que cualquier cosa soy productor”.

Seguido de esto, Carlos Vives reveló que tampoco ha tenido mucha cercanía con Silvestre. Sin embargo, que sí se han hablado y se han encontrado en varios eventos.

“A mí me hubiera fascinado que me hubiera buscado y me hubiera dicho: ‘Ey, qué vamos a hacer’. A mí me fascina porque ante que cualquier cosa yo soy productor y solidario. Me interesa que la gente esté arriba, qué todos estén arriba”, añadió.

Lee también: El piropo de Carolina Cruz a Paola Jara

Asimismo, Víctor le cuestionó si tal vez a Silvestre le pasó lo mismo que a Martin Elías que debido a la gran admiración que sienten les da temor pedir su ayuda.

“Martín Elías me invitó a sus grabaciones y yo quedaba loco y me creía el productor, le daba ideas (…) así que me encantaría que Silvestre me tuviera la confianza de consultarme, eso me daría mucha felicidad porque podría colaborar a llevarlo más lejos, porque yo he sido parte del proceso de la modernidad”, expresó.

Por último, habló de la admiración que siente por su colega y del gran sueño que espera poder cumplir con él.

“Yo me siento el productor de todos ellos y me encantaría que ellos me tuvieran la confianza, que un Silvestre me tuviera la confianza de decirme ‘he pensado trabajar con este equipo, tú qué piensas’. Eso es la felicidad de una persona como yo, porque Silvestre es un artistazo y poder colaborar para el éxito de un Silvestre, de colocar a un Silvestre donde debe estar es, he soñado con esto, que he sido parte del proceso de la modernidad, eso es una felicidad”, puntualizó Vives.