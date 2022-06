Carmen Villalobos contó la razón por la que ya no se le ve con Sebastián Caicedo

La pareja reconocida en la farándula colombiana, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, han dado de qué hablar por una supuesta lejanía en su romance.



Durante los últimos días de diciembre de 2021, los esposos no fueron vistos y esto preocupó a los seguidores. De allí empezaron todos los rumores sobre su divorcio.

Sin embargo, los famosos no han confirmado nada hasta el momento. En vez de esto, solo lanzan comentarios que dejan más confundidos a sus fans.



Recientemente, la actriz reveló en una entrevista con MezclaTV. Allí ella explica que no se trata de un divorcio, sino que están en diferentes proyectos.



“Cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido muy público, es un poquito raro ya no vernos. Es una decisión que tomamos desde principio de año. Separar las carreras, los seres humanos", aseguró.



Además, dijo que Caicedo sigue teniendo su vida, "yo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando problemas. Entonces decidimos que no nos veían ‘juntitos’ para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y las cosas personales que tenemos".

Finalmente, dijo que decidieron dejar descansar de alguna manera, las redes sociales de cada uno. "Ahí estamos. Él está en Bogotá muy metido en sus proyectos, está muy metido en ese ámbito espiritual y yo estoy a full con la novela".