Carmen Villalobos y la razón de su ausencia en redes sociales

La actriz barranquillera Carmen Villalobos, es una de las artistas más activas en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde cuenta con 2.107 publicaciones y tiene 21,7 millones de seguidores.

Villalobos publicó en las últimas horas, una historia y varias fotografías en las que aparece sonriendo como es de costumbre, y le reveló a sus fans que ha tenido que enfrentar algunos quebrantos de salud.

“Hasta hoy poniéndoles la carita nuevamente, aprovechar que ya estoy arregladita para empezar mi día (…) Desde la semana pasada he estado bastante regular con mis alergias y eso, porque en Bogotá ha estado haciendo mucho frío, la lluvia y toda la cosa y me dio una gripa horrible”, explicó.

La también presentadora, le contó a sus fanáticos que regresará como conductora en la nueva temporada de Top Chef VIP y dio a conocer que este malestar que tuvo fue a raíz de un resfriado que adquirió, y por ese motivo decidió alejarse por unos días de las redes sociales para enfocarse en su recuperación.

“No han sido días fáciles, entonces cuando estoy así, a parte porque pues me toca trabajar y exigirle a mi cuerpo el triple, porque pues no está en el mejor momento, prefiero como tomar distancia, tomarme los medicamentos y hacer todo lo que me toca hacer para poder estar bien, para poder estar de pie y metiéndole la mejor energía y la mejor actitud a mi día a día, a las grabaciones, a todo, pero bueno ya me hacían falta y quería pasar por aquí a saludarlos”, concluyó.

