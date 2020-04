Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo hablan de la posibilidad de tener hijos

A través de su canal de YouTube la pareja de actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo respondieron a varias preguntas de sus fanáticos, entre ellas si planean tener hijos en un futuro.

Al respecto, Caicedo se apresuró a responder: "Qué tema tan complicado, especialmente en esta época".

Luego, Villalobos agregó: "... Con Sebas lo hemos hablado mucho y es que admiramos a las mamás y papás que deciden hacerlo (tener hijos) porque no estamos viviendo momentos fáciles... También pensamos que es una responsabilidad muy grande y no es porque no seamos responsables sino que uno debe estar totalmente convencido de hacerlo y realmente no estamos al cien por ciento convencidos".

Sin embargo, comentaron que también han han tenido conversaciones sobre congelar óvulos. "Es una opción", dijo la actriz. Tampoco descartan la adopción, pero resaltan que por el momento no piensan en traer hijos al mundo.