Carolina reaccionó a las declaraciones de su colega y dijo que: “yo no sabía que Zulma no me quería” y continúo diciendo que no hay ningún problema con ella, pero que las declaraciones no le gustaron.

Además agregó que: “si algún día me la encuentro, la saludo, no hay ningún tipo de rencor”.

Respecto a su relación con Martha Isabel Bolaños, la actriz reiteró el tema de las energías. En el ‘reality’ fue evidente que no se llevaban muy bien, pero de acuerdo a Carolina, todo fue parte de la competencia y eso quedó ahí.