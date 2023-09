Carolina Acevedo y su novio, ¿quién es y Cómo se conocieron?

A pesar de la distancia, la actriz decidió viajar para verlo después de un mes de conversaciones intensas. La razón detrás de su viaje fue una simple frase: "Me hace falta mucho para terminar este proyecto y te quiero ver". Así que Carolina se subió a un avión y llegó a las grabaciones del programa en República Dominicana, donde se encontraron por primera vez después de haberse comunicado únicamente a través de mensajes.

"Él estaba grabando, así que alguien de producción me recibió y me acompañó a la habitación, donde encontré unas flores divinas y una carta que decía 'bienvenida a este maravilloso viaje'", narró Carolina sobre ese momento. Confesó que, aunque habían estado hablando durante un mes, el encuentro fue incómodo, ya que no sabían cómo saludarse, lo que resultó en "un beso de esos que se pegan en la nariz".

Carolina describe los cinco días que pasó junto a Lucas en República Dominicana como "mágicos, inolvidables y alucinantes". La conexión entre ellos se hizo más fuerte cuando regresó a Colombia, y se sentían ‘como dos adolescentes enamorados’.