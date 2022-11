Carolina Cruz confesó que ha aguantado 'cachos' y da detalles de separación con Lincoln Palomeque

La presentadora colombiana Carolina Cruz tuvo que pasar fuertes momentos este año pues se separó de su esposo y padre de sus hijos el actor Lincoln Palomeque, situación que confirmaron luego de que los rumores fueran creciendo en redes al ver que la expareja ya no compartía publicaciones juntos.

Además, la también modelo tuvo que afrontar la enfermedad de su hijo Salvador y estar muy pendiente de sus terapias y demás manejos médicos.

Debido a esto manifestó en el programa 'Los informantes' que no vivió la típica tusa tras una ruptura amorosa.

"No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocada en mi hijo. Yo me hice muchas preguntas, porque cuando terminas una relación, un noviazgo, un matrimonio y no hay hijos, es distinto, pero cuando hay hijos siempre tienes esa sensación de Dios mío, ¿qué hago?”, dijo.

Luego de su aparición en el programa Carolina Cruz aprovechó para abrir una cajita de preguntas en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores, quienes quisieron indagar más en lo que pasó la presentadora este año.

Uno de sus seguidores preguntó sobre cómo se había dado cuenta que era el momento de acabar una relación de más de 10 años; "Cuando mis ojos no brillaban", respondió.

Así mismo, sus fans indagaron si ella perdonaría cachos, ante esto la presentadora contestó rotundamente que ya no lo hará más.

"He perdonado muchas infidelidades a lo largo de mi vida y relaciones. Ya no", escribió.

Ante su respuesta vuelven a aumentar las especulaciones de que el fin de su relación con Palomeque también estaría mediado por una infidelidad por parte del actor.

De igual forma, la vallecaucana quiso hacer énfasis en que se encuentra soltera y está enfocada en su fundación para ayudar a otras mamás. Resaltó que lleva una buena relación con Palomeque y que tendrán que estar en contacto toda la vida, pero ya no como una pareja.