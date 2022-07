Carolina Cruz confiesa cómo es la relación que tiene ahora con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz reveló cómo se porta su ex pareja con ella y sus hijos y cómo está sobrellevando su etapa de soltería.

En una entrevista con un medio nacional, la presentadora dijo que a pesar de que ya no están juntos, los dos asumen su papel de padres protectores y amorosos.

"Lincoln es un papá muy presente, ellos siempre nos tienen presente a los dos y están rodeados de mucho amor", expresó Cruz.

La también modelo confesó que está etapa de su vida es nueva, pero que está bien y tranquila. "Yo la más consentida porque mamá consentida por estos dos gordos, entonces mis días son increíbles. Yo creo que la labor que más disfruto es ser madre", añadió.

La oriunda de Tuluá indicó que a pesar de su separación disfruta de la vida que tiene ahora porque está viendo a sus hijos crecer y es lo más importante, aunque también piensa en ella como mujer, por el momento quiere estar al pendiente de sus retoños.

Asimismo, la famosa dijo que se ha vuelto una fuente de inspiración, pues a sus redes sociales le escriben mamás que están pasando por problemas con sus esposos y piensan en separarse a lo que ella les indica que está no es una decisión que se toma de la noche a la mañana y no debe importar lo que piensen los demás.

"Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles, que no se toman de un día para otro. No importa lo que piense la sociedad, si me casé y me separé".

En este sentido, Carolina se refirió a su relación con Palomeque, en la que según ella tenía una buena relación con el actor, "pero sentía que ya se había cumplido un ciclo, porqué el amor cambia y siempre trasciende y sigue estando pero de una manera diferente".

Ella se refiere a que se debe poner todo en una balanza y saber que se quiere en la vida, para así no darle más cuerda a una relación de pareja y darse la oportunidad de conocerse a si misma en el amor propio.

La entrevistada confesó que su decisión de separarse le dio duro porque preciso estaba en un proceso médico con su pequeño hijo Salvador, pero que tuvo mucha fuerza y ya todo en su vida está mejor.