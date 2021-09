Carolina Cruz desmiente supuesta cirugía de su bebé

En días pasados, Carolina Cruz había estado en el centro de atención en redes sociales, después de que una página de chismes publicara que Salvador, el menor de sus hijos con Lincoln Palomeque, habría sido sometido a una delicada cirugía conocida como craneotomía.

En dicha cuenta, una usuaria había publicado que Carolina y Lincoln estarían manejando todo con extrema discreción para que no saliera a la luz el tema sobre la salud del pequeño.

Sin embargo, en los últimos días fue Yaneth Waldman, amiga de Cruz, quien primero salió a desmentir los rumores y en un tono molesto aseguró que todo se trató de una mentira.

"No es cierto, a Salvador no le han hecho ninguna cirugía. Dile a tu contacto en la Fundación Santa Fe (donde se afirmó que se hizo el procedimiento) que se informe bien y que se dedique a hacer su trabajo dentro de esa institución, pues para eso le pagan, no para inventar chismes ¡Que se dediquen a hacer su trabajo y no a inventar historias!", afirmó la actriz y presentadora.