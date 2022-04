Carolina Cruz, duro contra sistema de salud ¿Por qué?

Desde que nació Salvador, segundo hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, la presentadora nunca ha ocultado las dificultades que ha atravesado a causa del estado de salud de su bebé. A través de sus redes sociales, Cruz ha evidenciado las terapias y controles a las que debe acompañar a su bebé para que tenga un mejor bienestar.

A partir de su vivencia, Carolina Cruz anunció hace algún tiempo que inició una fundación llamada 'Salvador de sueños', con la que busca ayudar a los menores que tienen problemas neurológicos, pero que no cuentan con las mismas oportunidades para ser atendidos.

Fue a partir de una experiencia muy personal, según contó la famosa, después de que su bebé tuviera que ser operado, cuando se preguntó por la situación de las mamás que atravesaban lo mismo que ella. “No dejaba de pensar en cómo hace una mamá que no tiene ayuda, que está sola, que no tiene atención médica. Lo de Salvador se solucionó porque actuamos a tiempo, pero no es la suerte de todos los niños en el país”, dijo Cruz en medio de una entrevista para Bravíssimo del canal City Tv.

Carolina Cruz, duro contra sistema de salud

En medio de la conversación, la presentadora también expuso su disgusto contra el sistema de salud colombiano sobre la atención que se da a los niños con estas condiciones. “No es posible que Salvador sea mejor atendido solo porque tiene una propagada, es decir, la vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño”, expresó la famosa y agregó que “No se debería tratar de un tema de suerte, debería ser un derecho”.

Sobre el trabajo que adelantan en su fundación, la vallecaucana destacó los conflictos emocionales con los que encuentran a las madres de estos niños, motivo por el cual prestan atención psicológica para acompañar sus procesos. "La gente siempre pregunta cómo están los niños, pero nadie se preocupa por cómo están las madres. La gran mayoría de esas mujeres son lactantes, están depresivas, solas, sin ayuda y son las que menos están atendidas", sostuvo.

Por ahora, Carolina Cruz continúa compartiendo mucho de su día a día junto a sus dos hijos, de su vida profesional, en medio de la separación de Lincoln Palomeque.