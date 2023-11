Carolina Cruz habla de su futuro con su novio: ¿boda y tercer hijo?

Recientemente, estuvo en una entrevista con Eva Rey, en donde hablaron acerca su nueva relación y lo feliz que es. Allí la española no dudó en preguntarle por su maternidad y esto respondió.

“A mí los niños me encantan, me he disfrutado mis embarazos, no pensé que me gustara tanto mi maternidad. No me dio dolor de nada. Uno no nunca puede decir que está cerrada, pero si tuviera que tomar la decisión hoy, yo ya tengo 44 años. Dios mío, seré un poco irresponsable. Sería un tema que se tocaría, nunca se ha hablado. Pero en algún momento se tocaría”, expresó la famosa presentadora.

Asimismo, tocaron el tema del matrimonio, en donde la misma Carolina Cruz dijo que realmente no tiene deseo de hacerlo, pero cuando era más joven sí tenía el pensamiento de llegar al altar.

“Nunca me cierro posibilidades a nada, porque todos los seres humanos estamos cambiando todo el tiempo. Estamos en continuo movimiento y cambio, nunca digo que nunca tal cosa”, dijo Cruz.

Finalizó diciendo que, “nunca ha sido un sueño y necesidad para mí. En algún momento en mi vida, dije que sí. Y tuve un novio con el que dije ‘me caso’, pero nunca pasó. Y luego me di cuenta de que no era para mí y nadie me hizo la propuesta”.