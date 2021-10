Carolina Cruz habla sobre el tamaño de la cabeza de su hijo Salvador

Lea también: "El olvido que seremos" y "Patria" triunfan en los Premios Platino

En aquel entonces, ante la noticia, Carolina sostuvo que la preocupación la llevó a buscar en Internet sobre las posibles consecuencias que esto podría tener para su bebé y llegó a pensar que se trataba de una hidrocefalia.

"En ese momento, llegué a la casa destruida, vuelta nada y me acuerdo que lo primero que dije fue: ‘Dios mío, lo que tú me mandes lo voy a recibir como me lo mandes. De la mejor manera'", reveló.

Sin embargo, el desenlace fue favorable y gracias a los tratamientos a tiempo se pudo descartar cualquier afectación. “Gracias a Dios yo reaccioné a tiempo y Salvador está perfecto. No tiene ningún daño neurológico, nunca lo tuvo. Está perfecto”, expresó Carolina.

La también empresaria agregó que ha sido un proceso de mucho aprendizaje y que actualmente tiene programación neurolingüística junto a su bebé.

"Yo le hago programación neurolingüística a Salvador desde ese día. Le digo ‘tú eres perfecto, tú estás perfecto, tienes la cabeza grande porque te va a caber mucha información, porque vas a ser el niño más inteligente, porque tienes mucho amor’. Y así se lo he trabajado estos cuatro meses", enfatizó.