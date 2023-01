Carolina Cruz le envía indirecta a su ex con canción de Shakira: "Gracias por decirlo"

Hace algunas horas se publicó la nueva canción de Shakira, con la que le sacó los 'trapitos al sol' a Gerard Piqué, con quien terminó el pasado 2022. El tema que fue hecho en compañía de BZRP generó cientos de reacciones de famosos e internautas en todo el mundo.

La letra de la canción fue tan directa que no hubo duda alguna que se trató de una manera de desahogarse por todo lo ocurrido con su expareja y hasta con Clara Chía.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan", fue una de las indirectas que cantó Shakira.

Muchas personas se sintieron identificadas con la letra y lo hicieron saber en redes sociales, donde compartieron mensajes de apoyo a la barranquillera y hasta le hicieron varios memes al exfutbolista del Barcelona.