La famosa presentadora Carolina Cruz, en los últimos meses, se ha caracterizado en sus redes sociales por contar cada detalle de su segundo embarazo y no ha ocultado su emoción por convertirse en madre a sus 41 años.

Dentro de esos detalles, en su última publicación de Instagram la presentadora se desahogó con sus seguidores y contó una anécdota que vivió por su aspecto en la última etapa de su embarazo.

Carolina empezó detallando que recibió un agresivo comentario por parte de una de sus seguidoras, que la crítico por el peso que ha ganado gracias a su embarazo. "Decidí subir este cambio hoy después de leer un mensaje directo donde una mamá de 2 hijos me decía que estaba muy gorda (tengo casi 20 kilos encima y mi embrazo ha sido de quedarme muy quieta) y Fea, además de creída e insoportable", escribió.

En la fotografía, la presentadora hizo una comparación de su aspecto actual con cómo lucía hace un año, explicando que antes de su embarazo realizaba con frecuencia actividad física y conservaba una figura bastante atlética.

"Nunca había estado tan flaca y tan rayada de hacer ejercicio y estar muy disciplinada como el año pasado, pero también nunca había estado tan feliz como hoy al poder disfrutar mi embarazo y lograr lo que siempre soñé", continuó.

En medio del extenso mensaje que acompañó la publicación, Cruz aprovecho su alcance en redes sociales para enviar un mensaje de respeto al opinar sobre la apariencia de los demás. "Nunca me quejo y trato de no juzgar la vida de los demás porque no tengo ni idea la batalla que cada uno lleva adentro", concluyó, resaltando sentirse orgullosa de los cambios que ha tenido por su embarazo.