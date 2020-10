• FOTO: 11 de Octubre de 2018. En el año 2016, empezamos a buscar a Mati después de visitar a la virgen de Guadalupe en Mexico en el mes de mayo y en agosto ya estaba embarazada, lo logre muy rápido de manera natural después de haber tomado anticonceptivas por 20 años sin parar. El embarazo de Matías fue perfecto Gracias a Dios, mati nació de 36 semanas. En agosto del año 2018 volví a quedar embarazada de manera natural, muy rápido pero tuvimos una pérdida este día, el 11 de octubre del 2018. Antes de que el doctor Fabio Quijano mi ginecólogo me hiciera el legrado, en la misma sala de cirugía donde nació Matías me tomé esta foto. Al día siguiente estaba en el sofá de día a día sentada como si nada hubiera pasado, haciéndome la fuerte y sin contarle a nadie, solo Lincoln sabía y entendí que no siempre tenemos que ser fuertes, se vale sentirnos mal, llorar y entender la voluntad perfecta de DIOS. Ese año me quede quieta y en enero del 2019 fui a ver a Fabio Quijano nuevamente, me hizo unos exámenes y los resultados no fueron positivos, tenia la ovulación muy bajita y necesitaba un tratamiento in vitro urgente. Lo hablé con Lincoln, visitamos @reprotec_ y tomamos la decisión de seguir buscando de manera natural nuestro hij@ todo el 2019. Fue un año de intentar, intentar llevando mis días de ovulación con CLEAR BLUE ya que de esta manera había logrado quedar en embarazo con Mati y el otro bebé, todos los meses pendientes de un retraso y nada que llegaba ese día, me hacía pruebas caseras y todas salían negativas, que dolor, que impotencia.... Así que sin pensarlo, a comienzos de año, en este 2020 fuimos de nuevo a ver a Fabio Quijano y nos reunimos también con @reprotec_ y tomamos la decisión de comenzar con este proceso maravilloso, llenos de DIOS, de Fe, de Amor y toda la energía positiva. Hoy gracias a DIOS a mis casi 18 semanas de embarazo tengo a Salvador creciendo en mi panza, tranquilo, sano y feliz 🙏🏼🤰🏻🌈👨‍👩‍👦‍👦 Que Alegría saber que mis sueños son los mismos que DIOS tenía y tiene para mi, aveces nos cuesta entender eso pero cuando le entregamos desde el amor y el entendimiento todo a el...los milagros ocurren, CONFIA 💙✨

