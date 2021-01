Carolina Cruz logró llamar la atención entre sus millones de seguidores en Instagram al unirse a la popular dinámica de preguntas y respuestas, que ya es una costumbre entre los famosos y que suelen inundar las redes respondiendo inquietudes sobre sus vidas personales, profesionales y demás.

Al unirse a la fuerte tendencia, uno de los interrogantes que respondió la famosa presentadora tuvo que ver con cuántas cirugías estéticas se había realizado. “¿Cuántas cirugías tienes? ¿Más de 5?”, escribió el usuario, a lo que Cruz respondió:

“En las ‘puchecas’ ya tengo cinco. Cuando me puse, cuando me quité, cuando se me encapsuló una, cuando me hice la reducción y ya me dejé las prótesis que tengo hoy en día”, dijo Cruz, dejando sorprendido a más de uno con el número, aunque no aclaró si se ha realizado otras intervenciones en alguna otra parte del cuerpo.