Carolina Cruz sí intentó volver con Lincoln Palomeque: vea la prueba

Carolina Cruz ha dado de qué hablar en los últimos días por un supuesto romance que tendría que un sujeto desconocido. Esto se pudo conocer luego de que, en una entrevista con la española, Eva Rey, confesara que hace poco tuvo relaciones con este hombre.



De acuerdo con la confesión de la modelo de 43 años, ha tratado de mantener bajo perfil en lo que ha estado sucediendo en su vida.

Lea también: Carolina Cruz pasó Navidad con Lincoln Palomeque y hasta abrieron regalos juntos, ¿reconciliación?



Hay que destacar que desde que terminó su relación con Lincoln Palomeque ha tratado de omitir su vida amorosa y dedicarla plenamente a Matías y Salvador.



Ahora bien, en una entrevista reveló más detalles de su relación con cucuteño, que a pesar de ser almas diferentes, se respetan y están unidos por sus hijos. En esta misma línea, ella aseguró que intentaron salvar su matrimonio, pero no se logró.



“Nosotros quisimos intentarlo y que todo estuviera bien, pero por los dos y por nuestros hijos, que al final son quienes más nos deben importar. Teníamos que aceptar que se llegó ese momento en que las almas ya no se conectaban”, aseguró para 15 minutos.



Sin embargo, en una entrevista con Eva Rey aseguró que no van a volver. Por el momento, cada uno seguirá su vida enfocado en sus proyectos.

Lea también: [Video] Carolina Cruz y famoso empresario con el que fue vista: crecen rumores de romance



Cabe resaltar, que Carolina Cruz estuvo en una cata de vinos en Bogotá y estuvo muy bien acompaña. Algunos quedaron a la expectativa de quién será este hombre con quien se vio muy contenta.



Se trata de Holman Fuentes, un empresario especialista en Alta Gerencia. Según lo confirmaron, tuvieron bastante química, por lo que varios se cuestionaron si este individuo es con el que empezó a salir.