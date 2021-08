Durante las últimas semanas Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han sido centro de atención en redes sociales por la distancia que entre los dos había y que agrandaba rumores sobre una posible separación. Sin embargo, recientemente el actor finalizó sus asuntos de trabajo y estuvo de regreso junto a su familia, lo que despejó las dudas sobre su relación con la presentadora.

Entretanto, algo que también ha sido un tema constante en las redes sociales de Carolina Cruz tiene que ver con Salvador, el más pequeño de sus dos hijos y por quien ha salido en varias ocasiones a pedir respeto, pues internautas han hecho preguntas fuera de lugar sobre su salud.

Le puede interesar: Marbelle dice que quiere tener otro hijo

Así las cosas, en su última publicación, Carolina dedicó unas emotivas palabras a su pequeño bebé con las que conmovió a más de uno, pues recordó el día del nacimiento de Salvador con motivo de sus seis meses de vida.

"No cambiaría nada, absolutamente nada de lo que he vivido y hemos vivido para tenerte hoy en mis brazos. GRACIAS por escogerme y darme el privilegio de ser tu MAMÁ, GRACIAS por acercarme más y más a DIOS fortaleciendo mi FE, GRACIAS Por llenarme de fuerza y demostrarme a mi misma que nada me queda grande", fue parte del mensaje que la también empresaria posteó en su cuenta de Instagram.

Vea además: Cristina Hurtado y el susto que vivió durante su embarazo

Cabe recordar que Cruz contó hace poco que su bebé había nacido con torticolis gestacional a causa de la posición que tuvo en el vientre durante el embarazo, por lo que actualmente debe recibir terapias para recuperar la fuerza de sus músculos.