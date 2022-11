Carolina Cruz y su indirecta muy directa para Lincoln Palomeque: mordaz mensaje

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acaban su relación

De Carolina Cruz también se conoció mucho de la larga relación que tuvo junto a Lincoln Palomeque. La presentadora y el actor se mostraban como una pareja sólida.

En los inicios de 2022, la comunicadora dio a conocer que le había dado punto final a su relación con el artista. Sin embargo, después de 13 años como pareja, quedaron Matías y Salvador, sus dos hijos.

A partir de ese momento, de manera minuciosa, los medios rosa del país se han dedicado a revisar con lupa cada uno de los mensajes que envían ambos.

Hay quienes han advertido que las pullas de parte y parte han estado en el orden del día. Y todo porque las indirectas se han dado sin que se mencionen mutuamente.

Al respecto, todos están hablando de Carolina Cruz y su más reciente InstaStories de Instagram. Ella lanzó un mensaje que para alguno resulta ser un dardo para Lincoln Palomeque.

“Una vez me gustó mucho una camisa, pero vi que cualquiera la podía tener, entonces me dejó de gustar. Y no hablo de la camisa”, señaló en sus redes sociales.