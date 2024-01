Carolina Gómez dice si tendrá más hijos

La periodista y presentadora española Eva Rey en su programa de entrevistas en YouTube "Desnúdate con Eva Rey" tuvo como invitada a la actriz caleña Carolina Gómez, allí hablaron de su carrera actoral y dio algunos detalles de su vida personal.

En la entrevista, la ex reina de belleza habló de su regreso a Colombia y de los últimos proyectos televisivos en los que ha participado. Asimismo, se refirió a la comparación con Paola Turbay y del regreso de la actriz a la pantalla chica con 'Ana de Nadie' que por años ha sido catalogada como su competencia directa en el ámbito de la actuación y del modelaje.

"Lo que tu dices que siempre nos ponen a pelear, esos son ustedes los que se han inventando ese cuento, ustedes los medios de comunicación son los que siempre nos han comparado, no entiendo al día de hoy porqué, porque además es una competencia inventada por los medios, creada por los medios. Por ejemplo a mi me molestó muchísimo cuando se lanzaron 'Ventino' y 'Ana de Nadie' porque a la gente se le vendió quién va a ganar Carolina o Paola cuando realmente no dependía de ninguna de las dos".

Posteriormente, Rey le preguntó a la artista, de 49 años de edad, sobre el placer de la sexualidad a los 20 años y en la etapa de la madurez por la que está pasando.

"Yo no sé si eso tiene que ver con la edad, eso tiene que ver con el género. A las mujeres nos han instruido históricamente, no han castrado el tema del placer. No se nos ha educado de manera correcta, se nos ha hablado del placer como algo negativo, Yo creo que no tiene nada que ver realmente con nuestras edades".

Finalmente, Eva Rey se aventuró a preguntarle Carolina Gómez sobre si tendría más hijos a la edad que tiene, teniendo en cuenta que su hijo Tomás ya cuenta con 27 años.

"Sabes, yo estuve abierta a tener otro hijo, lo que pasa es que fui muy cuidadosa porque para nadie es un secreto que yo le he apostado al amor toda mi vida y creo que he tenido el privilegio de compartir la vida con hombres de los que he aprendido mucho que han sido grandes maestros en mi vida. Desde el momento en que tuve a Tomás fui muy cuidadosa en tomar la decisión de abrirme al tema, pero como que tampoco tenía ganas de tener un hijo con cada marido que tuve, y además ese bus ya se fue. A mí me hicieron la histerectomía el año pasado", concluyó.