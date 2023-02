Carolina Gómez responde a críticas por tener arrugas: "Todos vamos para allá"

Sin duda alguna, una de las mujeres más hermosas y talentosas del país es Carolina Gómez, quien se ganó la corona como la más bella de Colombia hace 30 años.

La caleña se identifica por estar activa en diferentes redes sociales, pero algunas de sus publicaciones han generado comentarios divididos frente a su aspecto físico.

En las últimas horas, Gómez durante una entrevista a Lo Sé Todo, mostró su molestia frente a las personas que la señalan en sus redes sociales por su cambio físico con el pasar de los años.

“Las arrugas son las marcas de la vida y de la felicidad, son el resultado de nuestra expresión y de nuestra sonrisa, a todos se nos van a notar en algún momento”, dijo la caleña.

De igual manera, añadió: “a palabras necias, oídos sordos. Qué hace uno frente a la estupidez, contra eso no pelea nadie. Es ridículo pensar que no vamos a envejecer, nuestro cuerpo cambia y el paso del tiempo deja su huella, vivo absolutamente feliz con mis líneas de expresión y no caeré en esas controversias”.

Finalmente, Carolina Gómez comentó que sentimentalmente se encuentra muy bien y tiene grandes proyectos en la mira, dos películas este año hacen parte de sus nuevos retos profesionales.