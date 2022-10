Carolina Soto contó doloroso accidente que sufrió en su paseo

La presentadora colombiana, Carolina Soto, compartió con sus seguidores el accidente que sufrió en plenas vacaciones.

Cabe recordar que en días anteriores, la periodista fue tendencia por la inmediata reacción que tuvo cuando una mujer se desmayó al aire en el programa en donde ella trabaja todas las mañanas.

Carolina Soto se caracteriza por ser una mujer muy familiar, pues es habitual que en sus redes sociales comparta bastante contenido junto a su familia, viajes, cumpleaños, etc.

En esta ocasión, la modelo se fue a pasar el fin de semana festivo junto a toda su familia, hijos, esposo, mamá y tías, en un club social ubicado en Quebradanegra.

Allí Carolina tuvo un doloroso accidente, pues así lo contó a través de su cuenta oficial de Instagram, el pasado sábado15 de octubre, la periodista relató que luego de lanzarse por un tobogán de una piscina junto a su hija Violeta, al caer se "voló un pedazo" de la planta de su pie.

En la grabación se puede ver que Soto cargaba en sus brazos a la niña, con quien ingresó finalmente al agua en donde se pegó y uno de sus pies resultó afectado.

“Afortunadamente no fue nada grave. Aquí en la enfermería me desinfectaron y me pusieron como un parche, y bien. Obviamente ya no me puedo meter a la piscina”, concluyó Carolina Soto, luego de mostrar la herida de su pie.

