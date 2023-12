Casi arrollan a la mamá de Ana María Estupiñán, protagonista de 'Rigo'

La actriz bogotana Ana María Estupiñán sigue enamorando a todos los colombianos por cuenta su papel como Michelle, la esposa del ciclista Rigoberto Urán en la producción del Canal RCN.

Sin embargo, recientemente Ana María ha estado pasando un mal momento por cuenta de su madre, quien sufrió de un percance automovilístico.

Lea además: Pipe bueno y Luisa Fernanda W tienen fecha para irse del país y revelan por qué se van

La actriz decidió dar a conocer estos hechos a través de su cuenta en Instagram. Allí anunció que su madre estuvo involucrada en un percance por culpa de un conductor irresponsable, quien, al parecer, iba mirando su celular y que por poco termina arrollando el carro donde iba su madre.

“Ayer, una persona irresponsable casi me quita a mi mamá por estar chateando mientras manejaba”, comenzó el relato Ana María.

De inmediato aseguró que, por fortuna, a su mamá no le pasó nada. “No le pasó nada gracias a que tenemos un Dios grande que la cuida y la protege”, agregó.

Ante este panorama, Estupiñán envió un sentido mensaje a sus seguidores sobre la importancia de aprovechar a sus seres queridos en vida.

“Pero esto me dejó fría, porque simplemente tragedias como esta pueden pasar en un segundo y podemos perder a personas que amamos. No sabemos lo que puede pasar en el futuro porque no está en nuestro control, pero sí el presente y lo que podemos hacer con nuestras acciones y decisiones, amando a las personas cada segundo sin importar las diferencias”, agregó.

Ana María Estupiñán reveló que había peleado con su madre días antes del percance

Ante esta sensación de poder perder a su madre, la actriz reveló que días antes del hecho había tenido un altercado con ella, lo que la llevó a hacer una nueva reflexión.

“Tuve una discusión con mi mamá y estábamos molestas antes de ayer, ayer pasó el accidente y yo simplemente no podía dejar de pensar en si hubiera sido más grave como es posible que estuviera tan molesta con alguien que amo tanto, como habría sido si no hubiera podido pedirle perdón. Simplemente no vale la pena desperdiciar tiempo valioso con los que más amamos por discusiones sin sentido”, mencionó.

De interés: Michelle tiene un ataque de celos luego de llevarse una gran sorpresa en la celebración del Rigo

A pesar del susto, tanto para Ana María como para su madre todo salió bien, pero enfatizó en que el presente será siempre importante y que el amor se debe demostrar.

"¡GRACIAS BUEN DIOS! Amen sin reservas, si tienen que pedir perdón, pídanlo; porque el tiempo jamás vuelve y la vida es un ratico", finalizó.