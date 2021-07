Casi muero desangrado: Willie Colón habla del accidente que sufrió con su esposa

El gran salsero Willie Colón aún se recupera de las graves heridas que sufrió en el accidente de tránsito, ocurrido en el mes de abril de 2021, en el que por poco muere junto a su esposa Julia Colón Craig, quien también quedó con graves lesiones.

No puede caminar solo y debe portar el cuello ortopédico que le pusieron desde hace tres meses. En una entrevista para Telemundo habló por primera vez del grave accidente en el que pudo haber muerto debido a que las heridas en el cráneo eran muy graves al igual que en su columna.

“De repente rozamos contra el lado derecho del puente y la señora que iba detrás de nosotros nos contó que, en ese momento el carro que íbamos remolcando brincó y cuando cayó otra vez, arrastró la parte trasera del vehículo y nos puso en una dirección hasta la división del cemento entre los cuatro carriles”, detalló del accidente.

Fue en ese instante en el que el vehículo en el que se movilizaban perdió el control, se salió de la vía y terminó cayendo al vacío, provocando que el artista puertorriqueño y su esposa se golpearan contra el parabrisas sufriendo serias contusiones.

“Yo estaba sangrando y casi se me quitó todo el cráneo. Lo tenía abierto y sangrando profusamente. Ella (mi esposa) vino y empezó a tratarme, me puso un paño y aguantó la sangre y empezó a hacerme preguntas… Si no fuera por ella, yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, contó el cantante al agradecerle por salvarle la vida.

