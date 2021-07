Catalina Maya, criticada por enojo con Liss Pereira y Gregorio Pernía

Entretanto, el reto de campo también puso en el centro de comentarios a Maya tras la discusión que tuvo con Liss Pereira al parecer, por un exceso de sal en una de las creaciones que preparaban en equipo.

“¿Va a pelear?, no me chimbee, no me chimbee”, fueron las palabras de Catalina Maya para Liss Pereira en medio del reto.

En medio del tenso momento, las cámaras enfocaron al equipo rival, en donde Carla Giraldo alcanzó se percató de lo sucedido y comentó con uno de sus compañeros: “Mira, están peleando”.

Sin embargo, la comediante hizo caso omiso a las palabras de la modelo y aunque pareció molestarse, continuó llevando a cabo su trabajo. Así reaccionaron los usuarios en redes sociales ante el rifirrafe de las famosas: