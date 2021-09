Después de convertirse en Señorita Colombia en 2010, Catalina Robayo se ha destacado en el mundo del entretenimiento como una de las presentadoras más destacadas, además de contar con una trayectoria como modelo que la deja entre las mujeres más bellas del país.

Por eso y su indiscutible talento, Robayo se convirtió en la nueva invitada de 'Diva Rebeca', personaje de Omar Vásquez que tiene un programa de YouTube en el que los famosos suelen hacer varias revelaciones.

Le puede interesar: Murió el actor Rey Vásquez, recordado por actuar en 'Don Chinche'

En el programa digital, la presentadora se remitió a sus inicios como presentadora en 2012, cuando compartía set junto a Laura Acuña y Cristina Hurtado. Al respecto, empezó diciendo que tenía una buena convivencia con todos, aunque si existieron algunos tropiezos en aquel entonces.

“Laura es jodida, yo sé, pero Lau es una bacana y conmigo fue incondicional”, expresó, refiriéndose a Acuña.

Sin embargo, llamó la atención que en el caso de Hurtado, las cosas no fueron de la misma manera, pues tuvieron algunos inconvenientes en los que no profundizó. "Yo creo que hubo muchos malentendidos en su momento, creo que tal vez no supimos las dos mostrarnos como éramos con Cristina (...) Tuvimos al principio algunas… no diferencias, pero como que no nos sentíamos a gusto" reveló.