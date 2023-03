Catherine Mira fue de 'Survivor, la isla de los famosos': de nada le sirvió pelear con Wilder Medina

En 'Survivor, la isla de los famosos' la convivencia se hace cada vez más difícil. En las últimas horas, se registró una fuerte discusión entre Wilder Medina y Catherine Mira generando tensión entre los integrantes del equipo Koi en medio de la competencia.

"Métaselo en la cabeza para que entienda, a él no le importa su salud, este man es un grosero" a lo que Wilder respondió "Yo no soy grosero, yo la quiero sacar a usted desde el principio, se lo digo acá y lo he dicho en la votación porque es la más débil, y lo ha demostrado, y yo quiero fortalecer mi tribu, no la quiero debilitar. ¿Entonces por qué viene a hacerme un show acá, de qué?" fue la discusión que se vio en el capitulo anterior.

La actriz de "Los Reyes" Y "El Último Matrimonio Feliz, le recriminó a Wilder Medina por su actitud hacia ella y lo catalogó de grosero y guache.

"Guaches conmigo no, usted es muy guache y es muy grosero, irrespetuoso es lo que es usted hermano. No sabe tratar a las mujeres y no sabe tratar a nadie. Usted no sabe ser amigo".

Al mismo tiempo, Catherine acusó a Medina de insultarla y tratarla mal ante los televidentes que ven el reality en las noches de Nuestra Tele.

"Usted vino a chillar como una cajada de pollos, no mija acá vinimos fue a competir no a chillar, y yo no he insultado a nadie", respondió el polémico exfutbolista.

Tras la fuerte pelea, la tribu Koi llegó a una nueva votación de eliminación para decidir qué participante abandonaría la isla, siendo Catherine la que se llevó la mayoría de los votos (3).

Según lo dieron a conocer los concursantes que votaron por la octava eliminada, buscan que la convivencia en la tribu no se vea afectada.